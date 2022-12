Vaak gevaarlijk illegaal vuurwerk opgeslagen in slaapkamers

De politie komt in Limburg en Brabant tijdens controles geregeld illegaal vuurwerk tegen in woningen, en dat wordt dan vaak opgeslagen in de slaapkamer. Dat zei een woordvoerster van de politie in Oost-Brabant. In Maastricht vonden agenten onlangs 10 kilo cobra’s in een woning. De politie maakt zich daarover grote zorgen. „Een enkele cobra kan al een enorme schade aanrichten, je moet er niet aan denken wat een grote hoeveelheid bij elkaar kan veroorzaken. Men staat er vaak niet bij stil maar het kan echt voor levensgevaarlijke situaties zorgen”, aldus een woordvoerster van de politie in Oost-Brabant.