Paus Franciscus heeft gevraagd te bidden voor zijn afgetreden 95-jarige voorganger Benedictus die „erg ziek” is. De Duitser Joseph Aloisius Ratzinger werd in 2005 paus Benedictus XVI en trad in 2013 om gezondheidsredenen af als hoofd van de kerk en staatshoofd van Vaticaanstad.