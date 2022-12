Presbyteriaanse gemeenten in Syrië willen met medische post dienstbaar zijn in een verwoest land

Door wat er in Oekraïne aan verschrikkelijks gebeurt, zou je bijna vergeten dat in Syrië het er even erg aan toe ging. En soms nog aan toe gaat. Zo is de foto hiernaast niet van lang geleden, maar van deze zomer: een in puin gebombardeerd ziekenhuis in de stad Homs. Bleef het bij dit ene gebouw, dan was dat al erg genoeg, maar van tientallen ziekenhuizen en medische centra bleef geen steen op de andere. Ook vanuit die andere stad, Aleppo, kwamen beelden die laten zien hoe meedogenloos in Syrië werd afgerekend met het verzet. Vanuit de lucht werden ziekenhuizen platgebombardeerd. Niet één keer, maar geregeld.