Wat is erger: op jonge leeftijd traumatische dingen meemaken, of als oudere? Die onmogelijke vraag speelde door mijn hoofd nadat ik in Noord-Irak een vluchtelingenkamp voor jezidi’s had bezocht. Waar meer dan 2000 mannen, vrouwen, jongeren en kinderen in tenten leven zonder dat ze zicht hebben op terugkeer naar hun geboortegrond in Sinjar.