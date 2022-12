Kerst brengt geen vrede op aarde

Al wekenlang houden Franse gendarmes verscherpt toezicht in de omgeving van kerstmarkten, warenhuizen en kerken in Frankrijk. Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken stelde deze extra patrouilles in vanwege serieuze aanwijzingen voor een terroristische aanslag. Begin deze maand werden ook maatregelen genomen bij kerstmarkten in Berlijn en Düsseldorf vanwege dreigingen met een aanslag. Vrede op aarde lijkt ver weg. De geboren Zaligmaker is de Vredevorst, maar Zijn komst bracht ook verdeeldheid.