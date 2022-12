De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten, na een forse verliesbeurt een dag eerder. Op de laatste dag voor het kerstweekend verwerkten beleggers onder andere nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten. Tesla bleef verliezen, ondanks de belofte van topman Elon Musk om niet opnieuw grote hoeveelheden aandelen van de fabrikant van elektrische auto’s te verkopen.