Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles

Banken zijn bij hun anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Bij het opvragen van informatie over rekeningen die notarissen aanhouden voor cliënten liepen banken vaak aan tegen de geheimhoudingsplicht van notarissen. Nu is afgesproken dat een verklaring van de notaris over zijn of haar eigen anti-witwasonderzoek naar dit geld afdoende is, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).