Advies landsadvocaat: gehele stop handhaving PAS-melders kan niet

Het is niet mogelijk voor provincies om in het geheel te stoppen met het handhaven van regels tegen boeren die buiten hun schuld om stikstof uitstoten zonder vergunning, aldus de landsadvocaat. Deze zogeheten PAS-melders worden over het algemeen gedoogd, maar de provincie Overijssel moest van de rechter toch tegen hen optreden. Wel is er ruimte om in sommige gevallen niet op te treden, stelt de landsadvocaat. Dit vraagt wel om maatwerk, schrijft stikstofminister Christianne van der Wal aan de Tweede Kamer.