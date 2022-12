Het aantal mensen dat wacht op een plek in een tbs-kliniek is gestegen, zo bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van de NOS. Vorig jaar ging het om gemiddeld 64 wachtenden, tot en met oktober van dit jaar om gemiddeld 106. Zolang er geen plek is in een kliniek, moeten tbs’ers wachten in de gevangenis.