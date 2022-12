Het Openbaar Ministerie beraadt zich op een hoger beroep in de zaak tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. (30). Dit zegt een woordvoerder van het OM in reactie op het vonnis van de rechtbank in Almelo, die K. vrijdag alleen tbs met dwangverpleging oplegde en geen gevangenisstraf. Het OM had naast de tbs 22 jaar cel tegen K. geëist voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog.