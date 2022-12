Meer dan 250.000 kerstkaarten zijn de afgelopen periode bezorgd bij ouderen in woonzorgcentra, zo meldt het Ouderenfonds vrijdag over de resultaten van de achtste editie van de Grote Kerstkaartenactie. De kaarten zijn onder meer door basisschoolleerlingen gekleurd, geknutseld en beschreven en meer dan de helft van de kaarten zijn ook door de kinderen zelf bezorgd bij de woonzorgcentra of ouderen in de buurt.