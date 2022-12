Yeşilgöz gaat crimineel vermogen harder aanpakken

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) gaat nieuwe maatregelen nemen die het wegsluizen van crimineel vermogen moet voorkomen. Verdachte transacties kunnen straks met een ‘spoedbevriezing’ voor onderzoek tijdelijk worden vastgehouden. Ook het smokkelen van contant zwart geld, wapens of drugs in verborgen ruimtes in voertuigen wordt strafbaar gesteld. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel dat dit gaat regelen.