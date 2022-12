Utrecht geeft extra steun aan gezinnen in armoede deze winter

Utrecht trekt nog eens 1,1 miljoen euro uit om gezinnen in armoede extra te steunen deze winter. Tieners krijgen bijvoorbeeld geld om schoolspullen te kunnen kopen of hun sportcontributie te betalen. „Ook geven wij, via de kledingpas, nog eens 2500 kinderen de mogelijkheid om warme kleding te kopen. Daarmee hebben ongeveer 10.000 kinderen warme kleren voor de winter”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) vrijdag over de speciale aandacht voor gezinnen.