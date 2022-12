De Taiwanese chipfabrikant TSMC is in vergevorderde gesprekken met leveranciers over een eerste fabriek van het bedrijf in Europa, schrijft zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. Die nieuwe chipfabriek zou in de buurt van Dresden in het oosten van Duitsland moeten komen te staan. TSMC wil op die locatie profiteren van de nabijheid van de Duitse auto-industrie.