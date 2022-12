De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA is donderdag begonnen met een grote controleactie bij een hondenfokker in Eersel. Volgens een woordvoerster van de NVWA gaat het om een herinspectie, nadat bij eerdere inspecties allerlei misstanden werden ontdekt. Gecontroleerd wordt of de fokker verbeteringen heeft aangebracht in de leefsituatie van de talloze dieren in zijn bedrijf.