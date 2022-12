Provincies willen wild anders gaan beheren

De provincies willen gaan experimenteren met een nieuwe vorm van wildbeheer. Tot nu toe worden streefaantallen van wilde hoefdieren in een gebied bepaald. Provinciale jagers schieten het teveel aan dieren af totdat het streefgetal is behaald. Maar die manier van beheren is achterhaald en toe aan vernieuwing, zeggen wetenschappers die in opdracht van BIJ12 het faunabeheer hebben onderzocht. Het zou beter zijn om streefgetallen los te laten en met alle belanghebbenden in een gebied samen te bepalen hoe overlast door wild binnen de perken kan worden gehouden.