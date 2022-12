De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag flink vooruit dankzij stevige koerswinsten onder de Chinese vastgoedbedrijven. Beleggers verwelkomden de belofte van de Chinese beurstoezichthouder voor meer steun aan de geplaagde vastgoedsector in het land. Ook de Chinese centrale bank verklaarde de banken te zullen aansturen om overnames en herstructureringen in de sector financieel te ondersteunen.