Helder: Staat gaat geleden schade mondkapjesdeal terugvorderen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) gaat ervoor zorgen dat de Staat de geleden schade bij de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden terugvordert. De landsadvocaat houdt op haar verzoek in de gaten dat de zaak niet verjaart, opdat de Staat de geleden schade niet misloopt, zei Helder in het Kamerdebat over de deal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Van Lienden. Met die deal was 100 miljoen euro gemoeid. Daarvan is 30 miljoen euro als winst naar van Lienden en zijn twee zakenpartners gegaan.