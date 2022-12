Rechtbank Alkmaar veilig na verdachte melding, zittingen hervat

De rechtbank in Alkmaar is woensdagochtend veilig verklaard nadat het pand tijdelijk was ontruimd omdat er een verdachte melding was binnengekomen. „Iedereen kan weer naar binnen. De zittingen worden hervat”, zo meldt de rechtbank Noord-Holland op Twitter. Wat de aard van de melding is, kon een woordvoerder vooralsnog niet zeggen. „Er wordt nu uitgezocht wat er precies aan de hand is geweest, op een later moment melden we daar meer over.”