De Tweede Kamer debatteert opnieuw over de mondkapjesdeal die de overheid tijdens de coronacrisis heeft gesloten met het bedrijf van Sywert van Lienden. Het onderwerp is in het parlement al vaak aan bod gekomen, maar het is voor het eerst dat over de inhoud van het langverwachte onderzoek van Deloitte naar de kwestie gesproken zal worden.