‘Klokkenluiders’ van racisme bij politie voelen zich niet erkend

De (oud-)agenten die ongeveer een half jaar geleden in de documentaire De Blauwe Familie aan de bel trokken over racisme binnen de politie hebben niet het gevoel dat ze serieus zijn genomen en erkenning hebben gekregen. In NRC vertelt het zestal wat hun sindsdien is overkomen. Een van hen, oud-agent Dwight van van de Vijver, zou terugkeren bij de politie om adviseur te worden van Johan van Renswoude, programmadirecteur aanpak uitsluiting, discriminatie en racisme. Maar daar ziet hij nu toch van af.