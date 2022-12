Spoedeisendehulpposten moeten ook in minder dichtbevolkte regio’s de mogelijkheid hebben open te blijven, vindt de Tweede Kamer. De hele Kamer steunde een motie van CDA en GroenLinks om bij de normen voor SEH-locaties ook uit te gaan van de leefbaarheid en de nabijheid van zorg voor mensen. De Kamer is erg bezorgd over het plan van het kabinet om de 45-minutennorm los te laten en acute zorg op bepaalde plekken te concentreren.