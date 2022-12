Uitbraak schurft moeilijk te bestrijden

Een zeer bezorgde moeder belt de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. Haar volwassen zoon heeft via het studentenhuis van zijn vriendin schurft opgelopen. Moeder vertelt dat iedereen in het gezin en in het studentenhuis is behandeld, maar dat haar zoon klachten blijft houden. Door de aanhoudende klachten is iedereen in het gezin zo langzamerhand wanhopig aan het worden. Om te voorkomen dat de schurftmijtjes in het bed komen, slaapt de zoon al twee weken op een luchtbed op zolder. Mevrouw zoekt hulp van de GGD om na te gaan waarom de behandeling niet is geslaagd.