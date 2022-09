Voor een spoedbeoordeling ontmoet ik haar. Ze is 82 jaar. Al twee jaar heeft de vrouw pijn in de rug en benen, eerst vooral bij het staan en lopen, later ook bij het liggen. Sinds twee weken gaat ze snel achteruit. Het lopen gaat helemaal niet meer, ze komt in bed te liggen en de rugpijn neemt verder toe. Wanneer ik een gesprek met haar probeer te voeren, slaapt ze snel in door de hoge dosering morfine.