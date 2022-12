In en direct rond natuurgebied de Veluwe mogen geen windparken worden gebouwd. Voorlopig mag dat ook niet in een zone van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe. Die maatregelen neemt Gelderland om te voorkomen dat de kwetsbare wespendief, een roofvogelsoort, in aanvaring komt met de wieken van een windmolen. Het Gelderse verbod heeft ook gevolgen voor de omliggende provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht.