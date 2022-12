De rechtbank Gelderland doet dinsdag uitspraak in de strafzaak over de Beuningse vergismoord. Justitie heeft eind oktober celstraffen van twintig jaar tot levenslang geëist tegen de zes mannen die worden verdacht van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy. De uitspraak is in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam.