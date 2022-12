De aandeelhouders van het Duitse energiebedrijf Uniper hebben ingestemd met de nationalisering van die onderneming. Daardoor kan Duitsland het bedrijf, dat in de problemen kwam doordat Gazprom minder gas leverde dan afgesproken, vrijwel helemaal in handen krijgen. In ruil daarvoor komen er miljarden beschikbaar die Uniper nodig heeft om te kunnen overleven.