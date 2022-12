Nederland draagt bij aan een monument op Aruba voor Virginia Dementricia, een vrouw die in slavernij werd geboren en halverwege de 19e eeuw in opstand kwam tegen haar Nederlandse slavenhouder. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg aangekondigd tijdens een bezoek aan het land. Hij was daar in het kader van de excuses die premier Mark Rutte maandag maakte voor het Nederlandse slavernijverleden.