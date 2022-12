Coldcaseteam Anne Frank blijft Joodse notaris noemen als verrader

Het coldcaseteam dat het verraad van Anne Frank onderzocht blijft de Joodse notaris Arnold van den Bergh aanwijzen als de meest waarschijnlijke bron voor de inval van de Duitse bezetters in Het Achterhuis, waar Anne Frank, haar familie en bekenden zaten ondergedoken. Na een tweede en aanvullend onderzoek naar wat er rond 4 augustus 1944 is gebeurd komt het team tot de conclusie dat „de verdenking de notaris nog niet tot een dader maakt, maar eerder tot een mogelijk slachtoffer van een abjecte ideologie in een totalitaire en repressieve samenleving”.