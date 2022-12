In Ridderkerk is een 24-jarige man overleden nadat zwaar vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. De politie heeft een 29-jarige man uit Alblasserdam aangehouden voor betrokkenheid. Een 62-jarige man is opgepakt wegens het belemmeren van de hulpverlening. Beide mannen zijn familie van het slachtoffer, bevestigt de politie berichtgeving door Rijnmond.