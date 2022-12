De kabinetsreactie op een belangrijk advies over het slavernijverleden maandag „zal ook weer leiden tot discussie”, verwacht premier Mark Rutte. „En dat is ook niet per se erg.” Volgens de premier hebben alle discussies van de voorbije weken een „rijke schat aan reacties” opgeleverd en zal het „maatschappelijk debat” ook komend jaar en daarna worden voortgezet.