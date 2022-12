Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit), die maandag op Sint Eustatius is om te praten over het Nederlandse slavernijverleden, verwacht niet dat de excuses van het kabinet meteen door iedereen aanvaard worden. Het kabinet moet daarin wat hem betreft bescheiden zijn. „De aanvaarding die komt wel of niet, maar degene die excuses doet kan dat nooit van de ander vragen.”