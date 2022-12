Vicepremier Sigrid Kaag en de Surinaamse president Chan Santokhi hebben vrijdag een „goed en openhartig” gesprek gehad, in het kader van het voornemen van de Nederlandse regering om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Kaag zei dat na afloop in Paramaribo. Kaag brengt een bliksembezoek aan Suriname in verband met het uitgelekte plan van het kabinet, dat nog niet officieel is bevestigd.