Pensioenfonds ABP wil met beleggingen klimaatneutraal worden

Ambtenarenpensioenfonds ABP wil dat alle bedrijven waarin het belegt in 2030 hun CO2-uitstoot hebben gehalveerd ten opzichte van 2019. Bovendien moet die gestaag terug worden gebracht, dus bedrijven mogen niet wachten tot vlak voor die deadline. In 2050 moeten ze dan netto nul uitstoot hebben. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland vastgelegd in een nieuw klimaatbeleid. Verder trekt het tot 2030 30 miljard euro uit voor investeringen in de klimaattransitie.