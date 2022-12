Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis tegen de 39-jarige Youssef T., voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi. Volgens het OM is T. volop betrokken geweest bij de misdaadorganisatie van Taghi, toen hij hem enkele maanden bijstond als advocaat. Taghi (44) zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, als hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo.