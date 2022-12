Tesla is donderdag verder weggezakt op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Elon Musk voor de vierde keer dit jaar aandelen van de fabrikant van elektrische auto’s heeft verkocht. Musk, die sinds kort niet meer de rijkste man ter wereld is, verkocht bijna 22 miljoen aandelen met een waarde van omgerekend zo’n 3,4 miljard euro.