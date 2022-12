Bijbelse thema’s staan niet bovenaan het lijstje in de filmwereld. Toch zijn er in de loop der jaren tientallen films verschenen die een impressie geven van het leven van de Heere Jezus. In orthodox-christelijke kring nam men daar meestal afstand van. Het bezwaar betrof niet alleen het medium zelf, maar ook de vermenging van het Bijbelverhaal met fantasie.