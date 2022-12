Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan om voorlopig niet op vakantie in Peru te gaan. De president van het Zuid-Amerikaanse land is onlangs afgezet en opgepakt, en dat leidt tot protesten in het hele land. Zo hebben demonstranten vliegvelden en wegen geblokkeerd. De nieuwe machthebbers hebben de noodtoestand afgekondigd.