De A7 tussen Sneek en Joure blijft ook donderdag nog dicht als gevolg van schade aan het asfalt, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Woensdag werd bekend dat het asfalt onder het Prinses Margrietkanaal in Friesland door onbekende oorzaak omhoog is gekomen en is afgebrokkeld.