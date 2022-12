De onderhandelingen op de VN-biodiversiteitstop in het Canadese Montreal verlopen moeizaam. Vertegenwoordigers van armere landen zijn boos weggelopen uit een overleg over een van de gevoeligste onderwerpen: financiering. Want het behoud van de soortenrijkdom op aarde kost vele miljarden en daarvoor bestaat nu geen afzonderlijk fonds.