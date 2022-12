Diverse merkloze medicijnen die zijn getest door een onderzoekscentrum in India, mogen niet meer in Nederland worden verhandeld. Het bedrijf, Synchron Research Services, heeft wetenschappelijke onderzoeken „niet volgens de regels uitgevoerd”, laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten. Daarom zijn voor de medicijnen in kwestie de handelsvergunningen geschorst.