Het aandeel van biotechbedrijf Moderna, bekend van zijn coronavaccin, is bijna 20 procent meer waard geworden op de beurs in New York na nieuws over een mogelijk huidkankermiddel. Het farmaceutisch bedrijf meldde na onderzoek dat zijn vaccin tegen melanomen in combinatie met een kankermedicijn van branchegenoot MSD het risico op de terugkeer van deze vorm van huidkanker significant lijkt te verlagen.