Jetten: EU-akkoord over gasprijsplafond in zicht

Energieminister Rob Jetten is optimistisch dat volgende week een EU-akkoord kan worden gesloten over een maximumprijs voor gas. Na een dag onderhandelen in Brussel met zijn Europese collega’s zei hij dat er „enorme vooruitgang” is geboekt om tegemoet te komen aan de zorgen van Nederland over leveringszekerheid. De 27 landen werden het dinsdag nog niet eens, maar volgens Jetten worden de komende dagen benut om achter de schermen een compromis te smeden.