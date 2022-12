Er is kritiek op het onderzoek dat de Nederlandse journalist Ekke Overbeek deed naar het handelen, maar vooral het níét handelen van de latere paus Johannes Paulus II, bij het misbruik van kinderen door rooms-katholieke geestelijken in zijn vaderland Polen. Overbeek kaatst de bal terug. „De Poolse geheime dienst SB had geen zuivere motieven, maar rapporteerde vaak wel accuraat.”