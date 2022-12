Het lerarentekort is dit jaar verder opgelopen, schrijven onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Basisscholen komen 9700 voltijdsbanen tekort, goed voor 9,5 procent van het totaalaantal leraren dat nodig is. Vorig jaar ging het nog om een tekort van 9,1 procent.