Een hondenfokker heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen omdat hij zich niet hield aan de regels voor het fokken van honden met een korte snuit. Als hij toch weer werkt met dieren die niet aan de criteria voldoen, moet hij 1500 euro per dier betalen, met een maximum van 15.000 euro. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt dat het de eerste keer is dat op deze manier wordt opgetreden.