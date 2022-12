Verschillende banken stappen samen in een groot project voor aardwarmte in het Zuid-Hollandse Westland. ING, Rabobank, BNG Bank, Triodos Bank en verzekeraar ASR zien aardwarmte als belangrijk en veelbelovend onderdeel van de energietransitie. Het nieuwe aardwarmteproject in Maasdijk is het grootste dat ooit in één keer in Nederland is gebouwd en gaat aan ongeveer tachtig glastuinbouwers duurzame energie leveren.