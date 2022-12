Duitse parlement bijeen over extremisten die staatsgreep planden

De commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie van het Duitse parlement komen maandag in een speciale zitting bijeen om de ontwikkelingen te bespreken rond de extremistische Reichsbürger-beweging. Afgelopen woensdag werden in een grootscheepse politieactie ruim twintig leden van die beweging opgepakt omdat ze de regering omver wilden werpen. Onder hen was ook een voormalig parlementslid van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD).