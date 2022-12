Na een proefvlucht van ruim drie weken rond de maan is het nieuwe Amerikaanse ruimteschip Orion terug op aarde. De Orion-capsule, met een ‘bemanning’ van drie poppen bedraad met sensoren, landde om 18.40 uur Nederlandse tijd met parachutes in de Stille Oceaan, voor het schiereiland Baja California in Mexico. Zo demonstreerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hoe toekomstige astronauten vanaf de maan veilig kunnen terugkeren naar de aarde.