Noord-Kosovo onder hoogspanning na clash Serviërs met politie

Servische demonstranten blokkeren in het noorden van Kosovo voor de tweede opeenvolgende dag hoofdwegen na nachtelijke vuurgevechten met de politie. EULEX, de EU-missie die belast is met het patrouilleren in het noorden van Kosovo, zei dat er in de nacht van zaterdag op zondag een zogenoemde verdovingsgranaat op een van haar gepantserde voertuigen was gegooid, maar dat niemand daarbij gewond raakte. Zo’n granaat veroorzaakt een oorverdovende knal en een felle lichtflits.